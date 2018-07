La cantante se lució sin duda alguna en la presentación que tuvo el pasado 19 de julio en Barranquilla, fue ella quien dio inicio a la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe interpretando varios temas de su repertorio.

Por lo anterior, no cabe duda que la cantante llegó con toda a estos juegos, sin embargo muchos de sus seguidores quedaron con la gran duda si la cantante está embarazada por tercera vez.

La barranquillera lucía un vestido rosado con negro el cual le hacía ver una ‘barriguita’, así dijeron varias personas que tuvieron la oportunidad de ver el show.

Que emoción cantar en curramba!! Fuegos de colores en el cielo y en el corazón!!!! Shak pic.twitter.com/1tUBCZzeQ1 — Shakira 🤫 (@shakira) 20 de julio de 2018

Mi mamá dice que Shakira está embarazada. — Carlos Bonfante♠️ (@Bonfante_C) 20 de julio de 2018

Soy la única que piensa que Shakira está embarazada? Esa barriguita está como la de la ceremonia del mundial 2014 Y resulto en un baby 🤔😂 — Mariana Morillo (@mariana_chika) 20 de julio de 2018

Así pues, Shakira se pronunció en una entrevista que le realizó el diario El Heraldo, de Barranquilla.

“¿Estás embarazada, Shakira?” a lo que ella respondió: “No, ¿Por qué me preguntas si estoy embarazada? ¿Estaba gordita anoche? ¿Se me ve pancita? Debe ser todo lo que comí, deben ser las arepas asadas que me comí.” Dijo la barranquillera.

De esta manera, la barranquillera despojó todas las dudas que muchos de sus seguidores tenían respecto a su embarazo.