Mina celebró el primer campus deportivo de su Fundación junto a Cuadrado

Yerry Mina dio inicio al primer campus deportivo de su Fundación Yerry Mina por los niños. Este evento deportivo, que busca nuevos talentos futbolísticos, tuvo como sede el Club Campestre Cafam de la calle 215, ubicado al norte de la capital.

Al comienzo de la jornada, la estrella de la Selección les anunció a todos los asistentes que un invitado sorpresa haría parte del campus, y para alegría de los niños presentes, se trataba del volante de la Juventus y la Selección Colombia, Juan Guillermo Cuadrado. Ambos jugaron con los niños en varios partidos y se divirtieron en diversos momentos.



Al ser consultado por la prensa, el central se refirió a los motivos que lo llevaron a crear esta fundación: “Siempre he querido ayudar, siempre he querido que mi pueblo Guachené mejore, que todo Colombia mejore. Últimamente se escuchan muchas cosas y para eso estamos nosotros, para tratar de cambiarlas. Siempre he querido ayudar y darle un mensaje positivo a los niños”.



La fundación Yerry Mina, que tiene una sede administrativa donde se exhiben trofeos y fotos del defensor, posee un nuevo proyecto que incluye la construcción de una sede deportiva en Guachené. Esta contará con varias canchas destinadas a distintos deportes, y tiene como principal objetivo el poder albergar a 450 niños y 250 adultos mayores, ya que en la actualidad la Fundación atiende a 195 jóvenes entre 8 y 16 años.