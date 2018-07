Santos pedirá al Congreso proteger “el legado de la paz”

En la última intervención que hará el presidente, Juan Manuel Santos en una instalación del Congreso de la República, hablará ante los parlamentarios por al rededor de 50 minutos.

Fuentes de la Casa de Nariño confirmaron a Caracol Radio que el punto central del discurso será el “legado de la paz” que se está dejando al país. Enfatizará en este punto en que no es una paz de él, sino de los colombianos y por eso hará el llamado a la unidad y a proteger el posconflicto.

El jefe de Estado convocará al Congreso para legislar sobre las iniciativas pendientes para el cumplimiento del acuerdo final de paz, incluyendo temas como la reforma rural integral, la ley de tierras, el tratamiento penal diferenciado para cultivadores de coca o la norma que se radicará nuevamente para establecer las cúrales para las víctimas del conflicto.

Destacará que se trata de un Congreso sin precedentes, elegido en el proceso más pacífico de la historia del país y además el más diverso, que cuenta con la participación de nuevos liderazgos e incluso con representantes de la Farc ahora sin armas y como Partido Político.

Un legislativo que contará además con el Estatuto de la Oposición para garantizar un mayor ejercicio de la democracia en Colombia.

El balance que entregará el presidente Santos de sus 8 años de Gobierno

Durante su intervención el presidente Santos también hablará de los logros sociales y económicos de su Gobierno en temas como superación de la pobreza e inversión en infraestructura y destacará los avances que tuvo el Colombia en estos 8 años en materia de educación.

Resaltará que entre el 2010 y 2018 la inversión en el sector aumentó alrededor del 80 %, al pasar de 20,8 a 37,5 billones de pesos, al igual que la gratuidad en la educación básica y media, el plan para construir más de 30 mil aulas, el incremento en el acceso a la educación superior y los más de 40.000 becados en el programa de ser pilo paga.

Sobre equidad social uno de los mayores logros que destacará será la entrega de más de 273.000 casas gratis a familias vulnerables, los programas de subsidios que permitieron contar con un techo a más de 875.000 familias, así como llegar a más de 6,8 millones de personas por primera vez con servicio de agua potable y 7,4 millones el de alcantarillado.

Además destacará que se logró llevar energía a más de 200.000 familias que

viven en las zonas más apartadas del país.

Otro de los avances que considera más importantes de su administración es el tema de la salud que igualó los dos regímenes para mayor equidad entre los colombianos y una cubertura superior al 96% al convertir el tema en un derecho fundamental con acceso a tratamientos de alto costo y con un control más estricto de los precios de los medicamentos.

Aunque lamentará no lograr más avances, destacará las cifras alcanzadas en la lucha contra la pobreza y la generación de empleo. 4,7 millones de colombianos salieron de la pobreza monetaria y 5,4 millones de la llamada pobreza multidimensional, al igual que 2,8 millones lograron superar la pobreza extrema.

La priorización de la primera infancia garantizando el acceso a la salud, a la educación, a una nutrición saludable y la protección de sus derechos fundamentales con inversiones que alcanzan los $19,8 billones de pesos, lo que permitió la atención integral a 1,33 millones de niños de los más de 2,5 millones en condición de vulnerabilidad.

La atención a las emergencias como el Fenómeno de la Niña que dejó más de 3 millones de damnificados y un país preparado para afrontar estas situaciones. Además la protección de páramos, bosques y humedales, así como una estrategia contra la deforestación y la definición de la frontera agrícola que permitieron la protección pasar de proteger 13 millones de hectáreas a preservar más de 43 millones, delimitando 37 páramos y 12 humedales. Destacará además las inversiones en Cultura y Deporte.

En materia de economía, la forma como se afrontó la caída incontrolable de los precios del petróleo junto a una crisis de las grandes potencias del mundo que redujo las exportaciones, serán uno de los ejes de la intervención. La austeridad de la economía, el respeto por la regla fiscal y otros mecanismos que permitieron la estabilidad del crecimiento económico frente a otros países de la región.

Tasas de interés reducidas, la generación de 3,5 millones de empleos, de los que el 73,8% (2,5 millones) son formales, disminuyendo la tasa de desempleo para dejarla en un digito, el incrementó del salario mínimo por encima de la inflación. Afiliados activos al sistema pensional de más de 10 millones de colombianos y más de 55.000 jóvenes que encontraron su primer trabajo.

En temas de infraestructura, resaltará el lanzamiento del programa de las concesiones 4G, con una reducción de los tiempos de estructuración de los proyectos de 4 a 2 años. La construcción de 1.400 kilómetros adicionales de nuevas dobles calzadas, la modernización de 91 aeropuertos y la intervención de 40.000 kilómetros de vías terciarias, serán otros logros que destacará en su discurso.

En Comercio exterior, los tratados de libre comercio que permitieron pasar de 490 millones de potenciales consumidores a 1.500 millones y el país transformado en un atractivo para los turistas con un incremento de más del 187 % en el número de viajeros.

Sobre el acceso a la tecnología, resaltará que en 2010 solo el 18 % de los municipios estaban conectados y había 24 niños por cada computador, a la fecha, el 96 % de los municipios están conectados a internet y hay un computador por cada 4 niños.

Frente a los avances en agricultura, se alcanzó la siembra de más de 2 millones de nuevas hectáreas, generando 6 millones de toneladas de alimentos adicionales, con 1,6 millones de colombianos que lograron superar la pobreza rural generando 489.000 empleos en el sector. Se regresó la tierra a más de 38.000 familias que la habían perdido por el conflicto y a más de 40.000 se les entregó el título de su propiedad.

Asegurará que Colombia se convirtió en el país más seguro de las últimas cuatro décadas con la tasa de homicidio más baja y un Hospital Militar que pasó a tener cientos de uniformados heridos a solo algunos afectados en el cumplimiento de su deber.

Además resaltará que Colombia mejoró su imagen en el exterior, 52 países adicionales ya no piden visa a los connacionales, actualmente, 77 países y 14 territorios no estatales no exigen visa a los colombianos para visitas de turismo, entre ellos la Unión Europea (25 países), Turquía y Rusia. Además resaltará como se lideró la Alianza del Pacífico, se logró el acceso a la OCDE y a la OTAN.

Entregará también un balance sobre la implementación de los acuerdos de paz, destacando el desarme de la guerrilla y los programas como el desminado humanitario que permitió limpiar la tercera parte de los territorios con sospecha de estos explosivos, la erradicación y sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, la infraestructura para zonas más afectadas por el conflicto y los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial.

En otros temas, hablará de la lucha contra la corrupción, con un Estatuto que fortaleció las capacidades de los organismos de control y del sistema judicial para investigar, juzgar y sancionar estas actuaciones llegando a duplicar el número de sanciones penales y que permitió recuperar hasta 15 veces más en recursos como resultado de la imposición de multas.

El jefe de Estado hará un llamado al gobierno del nuevo mandatario electo Iván Duque, para que construya sobre lo construido y tome los 16 planes de desarrollo que fueron formulados como base para la próxima administración.