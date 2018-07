Ex secretario de Hacienda del Meta, seguirá preso por corrupción

Jairo Iván Frías, ex secretario de Hacienda del Meta, e investigado por irregularidades en la contratación de los estudios de construcción de la refinería Llanopetrol, no quedará en libertad debido a que según la Fiscalía, aún no se cumple dicho vencimiento de términos.

El ex funcionario es investigado por presuntamente haber cometido los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, interés indebido en celebración de contratos y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.

Según la Fiscalía en tres oportunidades se aplazaron las audiencias desde el inicio del juicio y se atribuye a maniobras dilatorias de la defensa.

Además el ente investigador señala que cuenta con la suficiente evidencia físical para demostrar un presunto detrimento patrimonial de 26.000 millones de pesos.