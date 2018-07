¿Sabe qué debe hacer en caso de un Sismo?

Los sismos son eventos naturales e impredecibles, sin embargo las consecuencias se podrían disminuir. Para eso usted bebe tener en cuenta las siguientes recomendaciones.

Primero debes prepararte, para eso elabore un plan de emergencia en su trabajo, casa, colegio o universidad, esto le servirá para identificar las zonas de seguridad, rutas de evacuación y salidas de emergencia.

Dentro del lugar donde se encuentre frecuentemente situado debe identificar los lugares seguros, la ubicación de extintores, botiquines, agua, gas, entre otros. También debe fijar un punto de encuentro en la empresa, colegio o con su familia, además, no olvide participar en los simulacros.

Segundo, durante el sismo no corra, no grite y no empuje, esto puede hacer que la ansiedad de las personas aumente y puedan salir afectados. Siga las instrucciones de la persona encargada, no use los ascensores, aléjese de las ventanas y llegue al punto de encuentro establecido.

Así pues, en caso de un sismo mantenga la calma y siga todas las instrucciones, de esta manera podrá disminuir el riesgo a la hora de un desastre natural.