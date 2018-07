Corte: Se debe garantizar el servicio de luz en las cárceles del país

La Corte Constitucional terminó pronunciándose a raíz de la queja de una persona recluida en el centro carcelario San Isidro en Popayán, porque se dañaron las lámparas de su celda y permanecía en la oscuridad.

Alegaba la persona que se estaban vulnerando sus derechos al mínimo vital y a la dignidad humana, y tuvieron que pasar más de dos años para que al final le dieran la razón.

La Corte revisó su situación y estableció que el Inpec cumplió con su tarea, había informado sobre la necesidad de garantizar el fluido eléctrico en los patios del 1 al 10 de alta seguridad y del 11 al 13 de mediana seguridad. Incluso había solicitado también la revisión del servicio de agua, pues el sistema ya estaba deteriorado.

Esa información fue remitida a la Uspec, quien debía actuar y no lo hizo, por lo que la Corte Constitucional señala que violó los derechos fundamentales a las personas que allí se encuentran.



El tribunal advierte que esta situación no se puede volver a repetir y recordó lo que dice la CIDH respecto a que no se puede “alegar dificultades económicas para justificar condiciones de detención que no cumplan con los estándares mínimos internacionales en la materia y que no respeten la dignidad del ser humano”.