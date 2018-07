¿Qué hicieron los superhéroes de Marvel para no estar en Comic-Con EE.UU.?

La acción en Hollywood se traslada 200 kilómetros al sur desde hoy y hasta el domingo para convertir a San Diego (EEUU) en la capital del entretenimiento gracias a una nueva edición de Comic-Con, la fiesta por antonomasia de la cultura popular, a la que asistirán más de 100.000 espectadores

Tras el atracón de los últimos meses con los estrenos de "Infinity War" y "Ant-Man and the Wasp", el estudio Marvel no hará acto de presencia en la feria, así que el protagonismo en el terreno cinematográfico recaerá sobre los hombros de Warner Bros., con novedades sobre "Wonder Woman 1984" y "Aquaman".

El estudio, cuya presentación tendrá lugar el sábado en el Centro de Convenciones de San Diego, también podría presentar material inédito de títulos como "Shazam!", "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald", "Godzilla: King of the Monsters" y "The Lego Movie 2".

Para calentar motores, Warner Bros., a través de su filial New Line Cinema, mostrará esta noche un avance de sus títulos de terror para los próximos meses y se especula con que se podrán ver las primeras imágenes de "It: Chapter 2", de nuevo con el argentino Andy Muschietti al frente.

También se ofrecerán clips de "The Nun" -película escindida del universo "The Conjuring", con el mexicano Demián Bichir en el reparto- y "The Curse of La Llorona", con la venezolana Patricia Velásquez como parte del elenco.

El jueves será el turno para el lucimiento del estudio 20th Century Fox, cuya presentación girará en torno a la nueva versión de "The Predator", dirigida por Shane Black y protagonizada por Olivia Munn, Sterling K. Brown, Keegan-Michael Key, Yvonne Strahovski, Thomas Jane y Augusto Aguilera.

La compañía podría sorprender mostrando material sobre la saga X-Men, ya que tiene entre manos dos títulos para el futuro próximo: "Dark Phoenix", de estreno en febrero del año que viene, y "The New Mutants", que llegará cinco meses después, en agosto.

Un día después los focos se los rifarán Universal, Paramount y Sony.

Universal apostará por la presencia del maestro del suspense M. Night Shyamalan, que acudirá a la cita para introducir su nueva propuesta, "Glass", la última pieza de la trilogía formada por "Unbreakable" y "Split". Y también habrá hueco para "Halloween", secuela directa del filme original de John Carpenter, de nuevo con Jamie Lee Curtis y con el sello Blumhouse en la producción.

Por último, Sony lanzará las telarañas de "Venom" (el enemigo de Spider-Man, con Tom Hardy como protagonista) y ofrecerá un aperitivo de su filme de animación sobre el hombre-araña, titulado "Spider-Man: Into the Spider-Verse". Además, podría haber noticias de "Spider-Man: Far From Home", la secuela de "Spider-Man: Home Coming", con Tom Holland en la piel del superhéroe.

En el terreno televisivo, HBO no presentará novedades de "Game of Thrones", pero sí lo harán otros pesos pesados como "The Walking Dead" -confirmada la presencia de Andrew Lincoln, que se despedirá de la serie en su novena temporada-, "Better Call Saul" e, incluso, "Breaking Bad", cuyo reparto se reunirá para celebrar el décimo aniversario del estreno de la serie.