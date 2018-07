New Line Cinema inyecta una dosis de terror en Comic-Con

El estudio New Line Cinema inyectó esta medianoche una dosis de terror al público de Comic-Con durante la segunda edición del #ScareDiego, la puesta de largo de los próximos proyectos de la compañía, con avances de "It: Chapter Two", "The Curse of La Llorona" y "The Nun".

"Va a ser más terrorífica, va a ser una experiencia más intensa. Traed los pañales de adultos al cine", afirmó el cineasta argentino Andy Muschietti en un vídeo con escenas de los primeros días de rodaje de "It: Chapter Two", actualmente en producción con Jessica Chastain, James McAvoy y Bill Hader en el reparto.

Muschietti hizo historia con el rompedor estreno en EEUU de "It", adaptación cinematográfica de la célebre novela homónima de Stephen King, que con 123,1 millones de dólares se convirtió en el mejor debut de la historia para una cinta de terror.

La película, sobre un grupo de niños que hace frente a la amenaza de Pennywise, un siniestro payaso con un terrible historial de violencia y asesinatos, acabó recaudando más de 700 millones de dólares en todo el mundo.

La secuela llegará a los cines en septiembre de 2019.

Después llegó el turno para "The Curse of La Llorona", de Michael Chaves, una propuesta dirigida basada en la célebre figura del folclore mexicano, con un elenco liderado por Linda Cardellini, Raymond Cruz y la venezolana Patricia Velásquez.

"Yo crecí en México con esa historia. Siempre he pensado que era una historia que había que hacer, pero con mucho cuidado. Cuando me propusieron el proyecto, me gustó porque el guion está hecho con muchísimo respeto", dijo Velásquez a Efe.

"Es un relato con el que todos los latinos hemos crecido y, aunque pase el tiempo, todos seguidos creyendo en ella", agregó la intérprete, que encarna en el film a una mujer desesperada en busca de sus hijos y con la certeza de que "la llorona", el fantasma de una mujer que ha perdido a sus pequeños, puede estar al acecho.

"El público latino está entusiasmado con este proyecto y ya lo consideran su propio 'Black Panther'", señaló la artista en alusión al éxito de esa cinta entre el público afroamericano en EEUU.

"Va a ser bien grande y está recogiendo críticas increíbles entre quienes la han visto ya", añadió.

Cruz, por su parte, declaró que la película no podría llegar en un momento más oportuno porque 'la llorona' se adelantó 200 años a Donald Trump en eso de separar familias", en alusión al actual drama migratorio en la frontera méxico-estadounidense.

La obra se estrenará en los cines en abril de 2019.

Finalmente llegó el turno para "The Nun", una entrega escindida del universo "The Conjuring", creado por el maestro del género James Wan, que gira en torno a la monja demoníaca que aterrorizó al público en "The Conjuring 2"

El actor mexicano Demián Bichir, que encarna al padre Burke, un cura enviado a investigar la misteriosa muerte de una monja, es el protagonista de la cinta junto a Taissa Farmiga e Ingrid Bisu.

Corin Hardy, director de la película, comentó a Efe que "fue un honor" trabajar con el intérprete nominado al Óscar por "A Better Life".

"Demián eleva por sí mismo la calidad de la película. Ya era un gran fan suyo antes de trabajar con él. Hablamos mucho sobre el personaje y él le dio una dimensión única", confesó el realizador, quien aseguró estar "muy confiado" con el producto final, que calificó como "terror clásico y algo profano".

Como sorpresa final, los organizadores anunciaron una nueva película de la saga, la tercera parte de "Annabelle" -una muñeca poseída por un espíritu maligno- que se estrenará el próximo verano y contará con Gary Dauberman como director.