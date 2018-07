Conozca a Jenna Ortega, la actriz que replicó a Melania Trump

Jenna Ortega tiene 15 años, es uno de los mayores talentos jóvenes de Hollywood y recientemente causó sensación cuando apostó por una chaqueta con un mensaje opuesto al que lució la primera dama de EE.UU., Melania Trump, durante su visita a un albergue para niños inmigrantes en Texas.

La chaqueta que Melania Trump escogió para su viaje del pasado 21 de junio llevaba impresas las palabras: "Realmente no me importa. ¿Y a ti?", que provocaron gran indignación a pesar de que el presidente del país, Donald Trump, dijo después que el mensaje iba dirigido a los medios de comunicación.

Getty Images

Ortega, un día después, acudió a la alfombra roja de los Radio Disney Music Awards con una chaqueta que ponía: "A mí me importa y a ti te debería importar también".

dear @flotus Una publicación compartida de jenna🇵🇷🇲🇽 (@jennaortega) el 22 Jun, 2018 a las 2:37 PDT

"Sentí que era algo necesario por respeto a esas pobres familias, por el dolor de esos padres y niños separados. Es algo que me rompe el corazón. Es terrible que pase en este país. El mensaje de la primera dama fue vergonzoso, estuvo fuera de lugar y fue una total falta de respeto", dijo Ortega en una entrevista con Efe.

"Quería que mis fans supieran que me importan las cosas que nos afectan y que siempre haré lo posible por mostrar mi rechazo a situaciones así. Debemos alzar la voz contra las injusticias y no tener miedo a expresarnos. No es ni siquiera algo político. Es una simple cuestión de humanidad. Eso está mal y hay que decirlo", declaró.

La actriz, que dio sus primeros pasos en Hollywood en producciones como "Iron Man 3" o "Insidious: Chapter 2", considera que su discurso no cambiará cuando sea adulta y seguirá sin tener miedo de las reacciones de sus admiradores.