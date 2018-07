En enero de 2019 la factura electrónica será obligatoria en el país

A partir del primero de septiembre, la factura electrónica será de obligatorio cumplimiento por parte de 3.549 grandes contribuyentes existentes en el país, confirmó la directora de Gestión de Fiscalización de la Dian, María Pierina González.

Señaló que 206 ya implementaron el sistema y 1.359 solicitaron una prórroga hasta el primero de diciembre.

De acuerdo con la funcionaria de la DIAN se implementó un servicio gratuito que está dirigida principalmente para las micros y pequeñas empresas con el fin de facilitar la implementación de la facturación electrónica.

Confirmó que a la fecha se tienen 55 proveedores tecnológicos autorizados, más de 5 millones de documentos electrónicos que se han recibido desde el momento de la implementación desde el primero de marzo de 2017 y se han facturado más de $ 56 billones.

Añadió que ya no hay excusa para no implementar la factura electrónica y pidió que no esperan a que llegue el primero de enero de 2019 para cumplir con este requerimiento.