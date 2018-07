Johan Mojica: "Se notó que el árbitro nos metió la mano"

Johan Mojica, lateral izquierdo de la Selección Colombia, se refirió fuertemente al árbitro estadounidense Mark Geiger, en una entrevista realizada por Ricardo 'El Gato' Arce para Telepacífico Deportes. El jugador del Girona de España no ocultó su dolor por la derrota ante Inglaterra en los octavos de final.

"Eso se notó", comentó Mojica luego de que Hamilton Ricard, otro de los presentadores del noticiero, enfatizará que el árbitro estadounidense "nos metió la mano".

El caleño de 25 años contó que era "un árbitro que no se dejaba hablar, un árbitro que no hablaba español y no nos dejaba acercar". Y agregó que "era un árbitro muy distante"; mientras que con los ingleses tenían mayor afinidad.

Mojica recordó el gol de Carlos Bacca anulado por el juez, tras un saque de banda en el que Mark Geiger se escudó que habían dos pelotas en el campo de juego, cuando la otra claramente ya había sido despejada.

Por otro lado, también se lamentó porque Geiger no haya revisado el VAR en el penal sancionado a favor de Harry Kane por falta de Carlos Sánchez y recordó que mostró muchas tarjetas.

Mojica disputó todos los partidos de la Seleccion en la recién terminada Copa del Mundo, asumiendo el puesto como titular tras la lesión de Frank Fabra.