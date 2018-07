The Wrap confirmó las 5 protagonistas de la película ‘Birds of Prey’

¡CONFIRMADO!



The Wrap comparte la información sobre BIRDS OF PREY.



Black Canary, Huntress, Cassandra Cain, Renee Montoya y Harley Quinn conforman el equipo.



El villano de "Birds of Prey" será un villano de Batman, que nunca antes había aparecido en la gran pantalla. pic.twitter.com/50b3OQzaEp