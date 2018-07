John Travolta brilló en concierto de Foo Fighters

El famoso actor John Travolta sigue festejando los 40 años de la película ‘Brillantina’. Y para continuar con su celebración, en esta ocasión Travolta subió al escenario para acompañar a la icónica banda Foo Fighters, mientras interpretaban una versión de ‘You're The One That I Want’.

Esta no es la primera vez que el actor aparece en el escenario acompañando a Foo Fighter. El pasado mes de abril el artista sorprendió al público, pero solamente saludó.