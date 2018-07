Nuevo tráiler de los cortos animados de World of Warcraft

La compañía desarrolladora de videojuegos Blizzard Entertainment, ha realizado una serie de cortometrajes animados, sobre uno de sus productos más importantes y afamados, World of Warcraft. Las producciones llevarán como nombre “Líderes de Guerra”, será una trilogía y contará con Sylvanas Windrunner, Jaina Proudmore y la reina Azshara como protagonistas.

Los cortometrajes han sido realizados como campaña de expectativa, para el lanzamiento de la nueva expansión del videojuego, llamada World of Warcraft: Battle of Azeroth.

Estrategias de este tipo ya habían sido implementadas en las expansiones World of Warcraft: Warlords of Draenor y World of Warcraft: Legión; debido al éxito de estas, se ha decidido repetir la fórmula en esta séptima expansión de la saga.

Las historias de los cortos narrarán en cada uno, alguna aventura de la protagonista de turno. Por el lado de la Alianza se encuentran Sylvanas y Jaina, mientras Aszchara hará parte de La Horda. Se espera que estas producciones aumenten el interés de nuevos fanáticos, por la saga y su universo se consolide como uno de los proyectos transmedia de mayor relevancia.