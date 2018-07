Maduro dice que "Cuque" es el nuevo presidente de Colombia

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo referencia hoy al próximo presidente de Colombia, Iván Duque, y señaló que será su mentor y jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe, quien gobierne al país.

Desde el Foro de Sao Paulo, que se lleva a cabo en La Habana, Maduro afirmó que Uribe sigue controlando varios aspectos de Colombia y lo hará aún más cuando Duque asuma el poder el próximo 7 de agosto.

“¿Va a presidir Colombia ahora, no? Va a presidir por Twitter. Uribe dirige Colombia, ahora, por Twitter”, dijo el mandatario venezolano en su intervención.

Maduro habló sobre el tema luego de afirmar que cuando la izquierda fue mayoría en América Latina, nunca persiguió a la derecha, y espera que ahora ocurra lo mismo. De esa forma pidió respeto por la Unasur, de la que Duque ha sugerido retirar a Colombia, y recordó que Uribe firmó el acta de nacimiento de la organización.

"No me he aprendido el nombre del presidente electo de Colombia. ¿Cómo se llama? Cuque. No me aprendo el nombre, me lo aprenderé", señaló Maduro, mientras criticaba la alianza entre los dos gobernantes.

Duque estuvo de gira enEstados Unidos y en España, lugares en donde habló de la importancia de la unidad de América para buscar una solución a la crisis que vive Venezuela.