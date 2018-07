Entutelan a congresistas que no dieron su declaración de renta

El Juzgado 58 administrativo de Bogotá admitió una tutela en contra de las secretarías de Senado y Camará y de 11 congresistas que no quisieron brindar información sobre sus declaraciones de renta.

Dejusticia y Cuestión Pública demandaron a 11 congresistas y a las secretarías del Congreso, por negarse a entregar información sobre los bienes y rentas y la actividad económica de los legisladores. #CongresistasTransparentes ➡️➡️➡️https://t.co/97iVojUtcY pic.twitter.com/oILbxg18fm — Dejusticia (@Dejusticia) 16 de julio de 2018

La información la solicitó Dejusticia y Cuestión Pública a 20 congresistas para revisar si había alguna irregularidad que alertara sobre las acciones de los mismos, esto antes de las elecciones parlamentarias.

“(...) El derecho que tiene el ciudadano a hacer control político, porque la idea original era que revisáramos la declaración de bienes y rentas de los congresistas y las pedimos en enero para que cuando la ciudadanía votara en las elecciones de congresistas pudiera hacer seguimiento a esos bienes”, explicó la subdirectora de Dejusticia, Vivian Newman.



Las respuestas, sin embargo fueron diversas. Algunos dieron la información pero pidieron que no la publicaran, otros dijeron que la darían pero no lo hicieron al final, otros la dieron incompleta y otros ignoraron la petición.



Entre los congresistas que negaron la información se encuentran Rodrigo Lara de Cambio Radical; Vanesa Mendoza del Partido Consejo Comunitario de los Corregimientos de San Antonio y El Castillo. Quienes la dieron pero prohibieron publicarla están Guillermo Bravo de Mira; Ana Paola Agudelo del Mira y Roy Barreras del Partido de la U.

Otros entregaron información incompleta como Doris vega de Opción Ciudadana; otros dijeron que sí pero no la dieron, como el senador del Polo, Jorge Robledo. Y otros simplemente ignoraron la petición como Iván Name del Partido Verde, Roberto Gerlein del partido Conservador; Armando Benedetti del Partido de la U; Luis Fernando Velasco del Partido Liberal y Antonio José Correa de Opción Ciudadana.



En la tutela, que alega la vulneración de los derechos de petición, de la libertad de información y el acceso información pública, se menciona a las secretarías del Congreso porque otros congresistas como Álvaro Uribe, Julio Gallardo y Antonio Guerra de la Espriella, señalaron que tenían que ser éstas las que entregaran la información.



“Resulta que la Secretaría de la Cámara nunca nos contestó y la Secretaría del Senado lo que hizo es que nos negó de facto el acceso. Nos dijo que sí, que claro, que fuéramos pero no nos la entregaron”, señala.

Mientras tanto, los congresistas que sí dieron la información fueron Alexander López Maya del Polo; Angélica Lozano del Partido Verde; Iván Cepeda del Polo; María Fernanda Cabal del Centro Democrático y Olga Lucía Velasquez Partido Liberal.



La tutela hará su trámite ahora, y se espera que los resultados de la revisión de sus declaraciones de renta, sirvan ahora para una investigación a largo aliento.