'Bolillo' Gómez renunció a Panamá y sería el nuevo técnico de Ecuador

La Federación panameña de fútbol, ha confirmado que el técnico colombiano Hernán Darío Bolillo Gómez, ha dejado de ser el entrenador del combinado canalero tras presentar su renuncia.

En la carta presentada por el colombiano, manifiesta que "A veces es muy difícil mover los pies de donde se pone el corazón y es lo que me pasa a mí con la Selección de Panamá, donde he puesto mi corazón, trabajo y empeño por lograr un sueño en el que me metí con todos los panameños un 15 de febrero de 2014, el sueño de que Panamá estuviera en el mundial de fútbol".

Caracol Radio pudo conocer, que el 'Bolillo' sería el nuevo técnico de la Selección de Ecuador, con la que ya estuvo entre 1999 y 2004, tiempo en el que dirigió 64 partidos y estuvo en el Mundial de Corea y Japón 2002.