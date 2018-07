Denuncian “maniobras fraudulentas” con pacientes en EPS

La Organización Defensa del Paciente denunció el incremento de supuestas “maniobras fraudulentas” a las que se ven enfrentados a diario los afiliados a las Empresas Promotoras de Salud, EPS.

“Sin importar, incluso, que los pacientes con enfermedades graves o catastróficas como cáncer, VIH, cardiovasculares, o huérfanas puedan deteriorarse funcionalmente o fallecer”, precisó Francisco Castellanos, vocero del movimiento.

Lea también: Pacientes de Alto Costo plantean ‘Manual Tarifario para Atención’

Y agregó que: “excusas como: no hay agenda, está caído el sistema, no ha llegado el medicamento, MiPres no ha autorizado, no hay convenio, vuelva en ocho días. Entre otras, son tan solo maniobras prediseñadas por las EPS para negar o demorar en el tiempo la prestación oportuna, integral y continua del servicio público de salud”.

De acuerdo con Castellanos, durante los años 2016 y 2017 la Superintendencia Nacional de Salud expidió más de 500 Resoluciones Administrativas semestrales que contenían medidas cautelares dando a las EPS un plazo máximo de 48 horas para cesar las acciones que ponen en riesgo la integridad personal o la vida de los pacientes, con fundamento en la Ley 1438 de 2011.

Sin embargo, en algunos casos “las EPS se limitaron a cumplir a los pacientes durante uno o dos meses (para lograr el cierre de actuaciones administrativas que se pudieran convertir en sanciones en su contra) y luego continuar negando o dilatando los servicios con las mismas excusas”.

Lea también: Regulación de precios de medicamentos es clara: Minsalud a embajada de EEUU

Además, el vocero de los pacientes, manifestó que estas decisiones tampoco se estarían acatando a cabalidad, pues, tras los fallos judiciales, “estas Entidades, incluso, imponen sus propias interpretaciones de los fallos exigiendo a los pacientes que esas tutelas deben ser taxativas para cada servicio ordenado por los médicos tratantes”.

“No debería ser necesario que los pacientes tengan que exponerse públicamente a través e videos o testimonios en las redes sociales o los medios de comunicación para obtener atención oportuna”, concluyó Castellanos.