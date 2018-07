Santos pide a EE.UU más recursos para lucha antidrogas

El presidente, Juan Manuel Santos hizo un llamado al Gobierno de Estados Unidos para que destinen nuevos recursos para la lucha contra las drogas en Colombia, específicamente para el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, pero pidió acciones efectivas para que reduzcan el consumo de las drogas en Norteamérica.

En el marco del evento Concordia de las Américas y durante un diálogo con el general en retiro de Estados Unidos , presidente del KKB Global Institute, y ex director de la CIA, David Petraeus, el mandatario colombiano respondió a la pregunta sobre que le pediría al gobierno norteamericano de Donald Trump.

Al referirse al problema de las drogas, el mandatario Colombiano recordó el informe del gobierno de Estados Unidos en el que señala un incremento de más del 81 % en el consumo de las drogas.

“Ustedes podrían hacer mucho más en la reducción del consumo, porque mientras exista demanda existirá una oferta y tal vez, no de Colombia necesariamente, pero si de otro lugar y ustedes saben que es un problema que debe ser abordado por la comunidad internacional y no por un solo país, porque un único país no puede ganar la lucha contra las drogas”, consideró.

Así mismo requirió nuevos recursos para financiar los proyectos de sustitución de cultivos, “una de las limitaciones que tenemos es el presupuesto limitado. No tenemos fondos ilimitados. Podríamos tener un mayor impacto si contásemos con más recursos”.

De otra parte, señaló que un mayor apoyo en materia de inteligencia serviría para combatir de forma más efectiva a la guerrilla del ELN, así como a las Bandas Criminales.

Sobre el incremento de los cultivos ilícitos en el país señaló el “incentivo perverso” que fue el acuerdo que se logró en la materia en La Habana, que se convirtió en un estímulo para las familias campesinas para cultivar Coca a la espera de los beneficios, así como el factor de la devaluación del dólar que promovió también el aumento de las hectáreas.