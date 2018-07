Padre de Roux denuncia montaje en su contra sobre el ELN

En el documento cuenta que durante una charla en la que había negociadores del ELN destacó algunas de las luchas de esa organización pero siempre condenando la violencia, el alzamiento en armas y expresando sus solidaridad con las víctimas del conflicto.

Asegura que el video fue editado meticulosamente con el único fin de hace daño y que en ese orden de ideas acudirá a la Fiscalía con el video completo y el que fue manipulado para desprestigiarlo a el y a la comisión de la verdad.

Lea la carta completa:

“Querida Rosa, en las redes están pasando un video en que aparezco aliado del ELN . Es un montaje. No voy a responderlo. Hace año y medio di esa conferencia en Medellín. Estaba presente el negociador del ELN Juan Carlos que está al lado mío en la imagen. Yo llegaba de Quito. Comencé diciendo que me daba mucho dolor viéndolos empeñados en la guerra. Toda la conferencia es pidiéndole al ELN que dejara la guerra. Dije que apreciaba a Juan Carlos y a Pablo, negociadores de ellos, que había admirado a Camilo Torres pero que me aparte de él cuando el tomó el camino de la guerra, pensando él equivocadamente que el pueblo colombiano lo iba a seguir en la guerra. Dije que nunca había yo aceptado la lucha armada y que la lucha armada no puede inspirarse en Jesús .Dije que el ELN tenía gente valiosa en hombres y mujeres, y que tenían buenas ideas de cambio pero que los queríamos a ellos y a ellas fuera de la guerra, no matando gente. Les dije que no siguieran produciendo victimas . Les dije que estaba seguro que si Camilo viviera hoy estaría entregado a la búsqueda de la Paz porque siempre enseñó que había que seguir a las mayorías del pueblo. Y la inmensa mayoría de los colombianos quieren la paz. Les dije, enfáticamente : “paren esa guerra, párenla ya! párenla por respeto a las victimas, tomen ustedes la iniciativa de parar, si son verdaderos amigos del pueblo”. No era un escenario fácil porque muchos de los de auditorio eran camilistas. Pero insistí en que no era ético seguir con su guerra. Hoy encuentro el video editado en las redes como es evidente en las frases cortadas, de la grabación de mi intervención de ese día. Solo dejan las palabras y las imágenes de reconocimiento a lo que fue Camilo antes de irse a la guerra y borran las críticas, dejan mis palabras en que valoro propuestas de ellos (como el medioambiente y democracia de base) y borran mi llamada a que dejen la guerra y mi dolor por su insistencia en la guerra. Dejan mi esfuerzo por acoger a personas de ellos que están en la negociación y suprimen mi dolor expresado y mi grito ( así fue) para que dejen la guerra. En el montaje que logran, mis propias palabras me dejan como si hiciera una arenga guerrillera por el ELN . Esta muy bien hecho. Con mucha tecnología. Se que me quieren hacer mal. Se nos quieren hacer mal ( pero no solo a mi sino a muchos, también se ha hecho lo mismo con Álvaro Uribe para ponerlo como paramilitar). No voy a reaccionar al video para no auparlo. El martes llevaré a la Fiscalía la grabación total de mi conferencia y el video montaje para que investiguen. Antes no lo hacía porque era solo mi vida. Ahora tengo que proteger una institución. Ora por mi. Lo hago por ti. Francisco”.