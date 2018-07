Más de 400 mil venezolanos podrán trabajar formalmente en el país

En los próximos días se le otorgará el Permiso Especial de Permanencia, PEP; a más de 400 mil venezolanos que hicieron el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos, RAMV para regularizar su situación.

Según director de Migración Colombia, Christian Krüger, “el objetivo de este procedimiento es regularizar a esa población para que puedan trabajar en nuestro país, puedan aportar a los diferentes sistemas de seguridad social, puedan tener una cuenta bancaria y puedan estar legales dos años en nuestro territorio”.

Serán en total 442 mil venezolanos los que recibirán el beneficio, pero no es la primera vez que se brinda. Este permiso se ha expedido en el 2017 y al inicio de este año, beneficiando a otros 181 mil venezolanos.

Explica Krûger, sin embargo, que esta vez es distinto, pues el registro que se hizo en más en más de 300 municipios de Colombia fue para quienes ingresaron de manera ilegal al país, es decir, por trochas.

“El PEP1, como hemos denominado al del año 2017 y el PEP2 de este año, iba dirigido a la población que había ingresado formalmente al territorio, pero que había extralimitado su tiempo de permanencia en el territorio”, dice.

Dice el director que esto será una ayuda, no solo para ellos, sino para el país.

“Y es que pueden aportar a los sistemas de seguridad social, especialmente salud. Cuando una persona no está aportando, no está afiliado al Sistema de Seguridad Social, el gobierno colombiano está en la obligación de atender a la persona, esté afiliada o no, esté regularizada o no”, agregó.