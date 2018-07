Paris Jackson confirmó su bisexualidad

Paris Jackson ,hija del fallecido cantante Michael Jackson, se atrevió como muchas celebridades a usar un nuevo método de preguntas y respuestas Ask Me Anything (Pregúntame lo que quieras), a través de su cuenta de Instagram dejando entrever su orientación sexual.

#weejuns #redone Una publicación compartida por Paris-Michael K. Jackalope (@parisjackson) el 15 de Jul de 2018 a las 8:42 PDT

La modelo respondió a varias preguntas que sus seguidores le hicieron en la publicación. Entre ellas, una muy clara y directa: “¿Eres bisexual?". La modelo no dudo en responder:

"Así lo llaman ustedes, así que me imagino que sí. Pero quién necesita etiquetas", aseguró.

Debido a la respuesta, muchos de sus seguidores especulan sobre los posibles romances de la modelo, algunos aseguran que tiene una relación muy cercana con la actriz Cara Delevingne.

Sin embargo, mediante Instagram dentro de la misma publicación Jackson respondió a quiénes afirmaron lo anterior que: "Eso no es asunto de ustedes", respondió la modelo ante el supuesto romance.