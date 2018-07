Las víctimas piden que les digan la verdad lo más rápido posible

Lo que dicen las víctimas ante el inicio del proceso contra las FARC, es que necesitan que este proceso sea rápido, y que quieren la verdad.

Tal es el caso de Merly Mahecha, quien desde hace 19 años no conoce el paradero de su hermano Jhon Gebel Mahecha, quien padece de una enfermedad mental. Hoy, solo sabe Merly que lo tenía el Bloque Sur de las FARC porque ellos mismos lo revelaron en medios, y que la última vez que lo vio fue el 24 de JUNIO de 1997 cuando iba a una cita médica.

“Yo creo que no necesitamos más tiempo, ¡por dios! Cuántas familias llevan más de 10 años, nosotros incluso 19 años. No podemos esperar más para que nos digan que asesinaron a nuestro familiar, por qué no nos lo dicen si ya lo hicieron. Que tengan cojones”, dice.

A Merly le sorprendió que la audiencia fuera a puerta cerrada, pues aunque fue transmitida ella quería hablar con Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo y Carlos Antonio Lozada, que fueron quienes asistieron personalmente y por ello dijo: “Seguimos haciendo el papel de bobos, de pendejos, de que no valemos nada”.

Como Merly, a Lilia Hernández de Hernández no le gustó que no la dejaran ingresar, pero aún así estuvo frente a la JEP, pidiendo saber qué pasó con su hijo que vio por última vez el 24 de noviembre de 1997.

“Debieron dejarnos entrar y que directamente les preguntáramos dónde están nuestros hijos. Por lo menos yo les preguntaría ¿dónde está mi hijo Carlos Alberto Hernández Hernández?”, dice.

Su hijo era médico y capitán de la Policía y lo llamaron diciéndole que tenía que dar un dinero para recuperar el carro que le habían robado a su esposa. Él fue, y en camino a Villavicencio se lo llevaron.

Ya lleva 20 años con la duda, y dice Hérnandez que “hasta ver no creer”, por lo que la duda se mantiene.