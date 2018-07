Trump niega críticas a Theresa May en su visita al Reino Unido

Al terminar su encuentro bilateral, la primera ministra británica Theresa May y el mandatario estadounidense dieron declaraciones a la prensa en las que Donald Trump intentó bajar la polémica creada tras sus críticas a la dirigente.

Estas fueron publicadas en una entrevista concedida al diario The Sun en donde señaló que el Brexit “acabaría con las posibilidades de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y el Reino Unido”. Además de asegurar que May no había estado abierta a sus sugerencias para negociar con la Unión Europea. Aspectos que fueron desmentidos por Trump.

“Tengo mucho respeto por Theresa May, me parece una mujer extraordinaria. Desafortunadamente la entrevista no reflejó todas las cosas buenas que dije sobre ella. Eso se llama fake news”, dijo el estadounidense en rueda de prensa.

Agregó que lo que el gobierno británico decida hacer sobre el Brexit está bien, mientras sigan existiendo las posibilidades de llegar a acuerdos de libre comercio entre el Reino Unido y Estados Unidos.

Trump también habló sobre el encuentro que tendrá con Vladimir Putin el próximo lunes en Finlandia, asegurando que hablarán sobre Ucrania, Siria y algunas regiones del Medio Oriente. Hará énfasis en la necesidad de detener la proliferación nuclear y además le insistirá en la injerencia en elecciones, aunque considera que no obtendrá muchas respuestas al respecto.

El estadounidense hizo referencia a la inmigración y afirmó que “es muy mala para Europa”, pues considera que está cambiando la cultura y le parece algo negativo. Puso como referencia a Alemania y dijo que “no es políticamente correcto” pero advirtió que se debe poner más cuidado a la seguridad. En ese tema May resaltó los beneficios que los inmigrantes han llevado al Reino Unido a lo largo de la historia.