Las series que están cambiando la forma de ver la diversidad sexual en TV

SENSE8

De qué se trata:

Esta serie cuenta la historia de ocho desconocidos de diferentes culturas, razas y orientaciones sexuales se encuentran mental y emocionalmente conectados. A través de esta conexión, son capaces de comunicarse, sentirse y compartir sus conocimientos, idiomas y habilidades.

Cómo aborda el tema de le diversidad sexual:

Todos los episodios tratan el erotismo y la sexualidad. La escritora de esta serie, Lana Wachowski, describe que los personajes son “Pansexuales” (es la atracción sexual por alguien más allá del género).

Como toda una nueva revolución sexual digital, Sense8 rompe las reglas y con los pedazos que quedan crea un collage donde todos sus personajes se dejan llevar por los deseos sin pensar en heteronormativas ni paradigmas sociales.

Donde se puede ver:

Netflix, fue creada, escrita y dirigida por las Hermanas Wachowski y J. Michael Straczynski.

Cuenta con dos temporadas, cada una con 12 temporadas.

La tercera temporada fue cancelada por Netflix y a pesar de las peticiones de los seguidores de la serie no se logró cambiar de opinión. Muchas personas piensan que quedó inconclusa la historia.

FAKING IT

De qué se trata:

La serie sigue a dos chicas que han sido mejores amigas desde jardín de niños, y que están dispuestas a hacer cualquier cosa para ser populares en su escuela secundaria hasta de fingir una romance lésbico.

Cómo aborda el tema de le diversidad sexual:

Esta serie rompe tabúes sobre la sexualidad de los adolescentes, puede ayudar a quitar el miedo a los adolescentes a hablar de su orientación sexual y ha sido exitosa gracias a su trato del tema LGTB, normalmente silenciado en este tipo de programas.

Donde se puede ver:

MTV y fue escrita por Carter Covington.

Cuenta con tres temporadas, en total 38 episodios.

GRACE AND FRANKIE

De qué se trata:

Es la historia de dos mujeres que, cuando creen que se están adentrando en el último acto de sus vidas, descubren que sus maridos están enamorados entre sí. No tienen otra opción que ayudarse la una a la otra si no quieren estar solas.

Cómo aborda el tema de le diversidad sexual:

Esta serie quiere derribar los prejuicios sobre el sexo de las personas de tercera edad.

Donde se puede ver:

Netflix, fue creada por Marta Kauffman y Howard J. Morris.

Cuenta con cuatro temporadas, en total 52 episodios.

PLEASE LIKE ME

De qué se trata:

Narra las vicisitudes de un joven que acaba de salir del armario y trata de navegar la vida como adulto acompañado de sus amigos y su madre. Navega en temas como al suicidio, desesperación, miedo a la soledad y otros trastornos.

Cómo aborda el tema de le diversidad sexual:

Guía a los adolescentes en todos y cada uno de sus descubrimientos sexuales y personales.

Donde se puede ver:

Netflix, fue dirigida por Todd Abbott.

Cuenta con cuatro temporadas, en total 32 episodios.

TRANSPARENT

De qué se trata:

Gira en torno a la vida de una familia de Los Ángeles, tras descubrir que el padre es una mujer transexual.

Cómo aborda el tema de le diversidad sexual:

Muestra como una familia afronta el duro cambio de sexualidad del padre de familia. enfrenta la búsqueda de la propia identidad, del dolor de no saber quién eres, de la frustración de no poder ser quien eres.

Donde se puede ver:

Amazon fue creada por Jill Soloway

Cuenta con cuatro temporadas, en total 40 episodios

LOOKING

De qué se trata:

Tres amigos de más de treinta exploran las opciones emocionantes, a veces abrumadoras, disponibles para una nueva generación de hombres homosexuales.

Cómo aborda el tema de le diversidad sexual:

Quiera que se hablara con naturalidad y sin tapujos del mundo de la homosexualidad.

Donde se puede ver:

HBO, fue creada por Michael Lannan.

Cuenta con dos temporadas, en total 18 episodios.

