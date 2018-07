"En la justicia ordinaria no hay garantías": general Torres Escalante

Ante la Jurisdicción Especial para La Paz, JEP, el general en retiro Henry Torres Escalante ratificó su sometimiento y aseguró que no tiene responsabilidad en ningún caso de ‘Falsos Positivos’.

"Estoy en la JEP porque considero que en la justicia ordinaria no hay las garantías necesarias para defender mis derechos": Henry William Torres Escalante, Mayor General (R) del Ejército. pic.twitter.com/wedQcsB6D7 — JEP (@JurisdiccPaz) 10 de julio de 2018

“Debo advertir que la verdad no es necesariamente aquella que incluye una confesión o admisión de responsabilidad en los hechos materia de investigación, sino que también corresponde a la resultante de un debate probatorio dentro del proceso. Manifiesto que optaré por esta última alternativa toda vez que yo no he causado ni ordenado ninguna de las muertes por las cuales se me investigan”, dijo.

Su afirmación se dio ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, liderada por la magistrada Claudia Rocío Saldaña, ante quienes también ofreció disculpas.

"Quiero pedirle perdón a las víctimas con el compromiso de que esto jamás vuelva a suceder": Henry William Torres Escalante, Mayor General (R) del Ejército, quien comparece a esta hora ante la JEP. — JEP (@JurisdiccPaz) 10 de julio de 2018

“Es innegable que estás víctimas por las cuales estoy siendo procesado fueron cometidas por hombres de la brigada que yo comandé, sin que yo haya tenido conocimiento o que yo haya dado alguna de esas órdenes, por ese motivo quiero pedir perdón a las víctimas por el daño causado con la esperanza de que esto nunca vaya a volver a suceder”, dijo.

En la audiencia, que es la primera en la historia de la JEP, la defensa del general señaló cerca de 7 procesos con los que tiene relación y solicitó que se asuman por la jurisdicción. Así mismo solicitó su libertad.

“Radicamos con mi equipo una solicitud de medida de aseguramiento que rige porque si se les prometió a los militares un trato simétrico y equitativo, qué sentido tiene que los jefes comandantes de la guerrilla estén como ‘pedro pro su casa’, y el mayor general esté privado de la libertad”, dijo el abogado Jaime Granados.

Entre los procesos en su contra, se encuentra el de dos personas asesinadas en Aguazul, Casanare y presentadas como guerrilleros dados de bajas en combate en el 2007.