La oposición que tuvimos fue despiadada, incisiva y mentirosa: Santos

El presidente Juan Manuel Santos participó en la rendición de cuentas del Ministerio del Interior en donde aprovechó para poner en marcha el estatuto de oposición y hablar de quienes estuvieron en contra de su Gobierno durante los últimos ocho años.

“La oposición que tuvimos fue despiadada, incisiva y –muchas veces– abiertamente mentirosa.”, dijo Santos.

Para el presidente, durante su mandato, la oposición rompió las esas reglas de juego tácitas “que pretenden mantener un mínimo de decencia y convivencia para el bien de la política y de la patria, y que en el pasado se habían respetado. Y eso no es bueno”.

“Personalmente, de qué no me acusaron. De comunista, de castrochavista, de ser miembro de las Farc, de haber financiado mi campaña con dinero del narcotráfico, de traidor, de haberme robado las elecciones, de recibir sobornos de Odebrecht. De tramposo, de haber entregado el país a la guerrilla –ahora están con el mismo cuento con el Eln–, de apátrida, de haber comprado el Premio Nobel, de haber vendido las Fuerzas Armadas, de ahuyentar la inversión. Hasta me atribuyeron el Fenómeno del Niño. En fin, de todo lo humano y lo divino”, recapitulo Santos.

Luego de enumerar las críticas, el presidente Santos aseguró que ninguno de los críticos de su gobierno “puede decir que lo perseguí, que lo chucé o que utilice el poder del Gobierno para acallarlo. Ninguno. Todo lo contrario: siempre respeté y defendí la libertad de expresión como principio fundamental de la democracia”.

El jefe de Estado agregó que espera que la oposición al próximo Gobierno “vuelva por los cauces de la verdad, de la decencia, de los argumento” y se deje atrás los odios, la polarización y la venganza.