Dier: "Modric es un jugador fantástico que puede crear momentos mágicos"

El centrocampista de la selección inglesa Eric Dier elogió este lunes a su rival en las semifinales del Mundial de Rusia 2018, el croata Luka Modric, del que dijo a pregunta de EFE que es "un jugador fantástico que puede crear momentos mágicos".

"He jugado dos veces contra Modric esta temporada, todo el mundo le conoce de su etapa en la Premier. Es un jugador fantástico que puede crear momentos mágicos y creo que está siendo uno de los mejores en este Mundial", señaló Dier en la conferencia de prensa en la concentración inglesa en Repino (Rusia).

El centrocampista del Tottenham, que se enfrentó dos veces a Modric esta temporada en la fase de grupos de la Liga de Campeones (empate 1-1 en Madrid y triunfo inglés 3-1 en Londres), señaló que tanto él como su compañero en la selección Ivan Rakitic son "dos grandes jugadores.

Dier aseguró que el conjunto inglés está "sólo centrado en la semifinal" y que apuesta por ir "partido a partido", la filosofía de un equipo del que destacó que no tiene grandes egos.

"Creo que se puede ver de la forma en la que jugamos, la manera en la que los 23 jugadores estamos codo con codo, los intereses personales se supeditan al éxito del equipo", apreció el centrocampista del Tottenham, que destacó la "actitud y mentalidad" de los 'Tres Leones'.

Henderson explicó que para la selección inglesa hubo un antes y un después tras la eliminación en octavos de final de la Eurocopa de Francia 2016 ante Islandia (1-2), derrota que vivió en el banquillo y desde la cual hubo "muchos cambios".

"Estuvimos muy decepcionados, sabíamos que no podía volver a pasar de nuevo. Creo que dos años es mucho tiempo, han cambiado muchas cosas y lo más importante, hemos aprendido de los errores. Ahora hemos visto la manera en la que el país nos apoya, la felicidad que estamos transmitiendo y es fantástico", explicó.

No obstante, haber superado unos octavos ganando por primera vez en la historia de Inglaterra una tanda de penaltis, y alcanzar las semifinales 28 años después de las últimas en Italia 1990, no deja satisfechos a los 'Tres Leones'.

"No creo que hayamos tenido éxito aún, el éxito es algo difícil de definir pero para mí y para todos, esto todavía no es un éxito. Tenemos hambre de más, queremos más y ojalá podamos mostrarlo el miércoles igual que tras el partido tras Suecia. No hay complacencia, no se habla de nada más que no sea el miércoles", aseguró.

Dier reconoció que disfrutaron mucho la victoria en los penaltis en octavos ante Colombia, por "lo importante que fue para el país y para el deporte inglés", pero aseguró que tras el minuto final de cada partido ya se centran en el siguiente.

"En el minuto que termina un partido nos centramos en el siguiente, y esa es la mentalidad. Disfrutamos cada minuto, pero sabemos que habrá más disfrute si seguimos por el mismo camino", finalizó.