Bacca lleva la llama Centroamericana y del Caribe a Puerto Colombia

El delantero Carlos Bacca, del Villarreal español, fue uno de los deportistas encargados de llevar hoy la llama de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla en su paso por el municipio de Puerto Colombia, de donde es oriundo.

Este municipio, que hace parte del área metropolitana de Barranquilla, se paralizó durante varias horas para ver a su ídolo recibir la fuego de las justas y recorrer las principales calles junto a otros deportistas.

La llama centroamericana, que llegó el sábado a Barranquilla, inició este domingo un recorrido por varias de las poblaciones cercanas a la ciudad que acogerá los juegos, que comenzarán el próximo 19 de julio y terminarán el 3 de agosto.

Luego de entregar la antorcha y medio de una multitud que no paraba de aclamarlo, Bacca dijo a periodistas que se sentía orgulloso de su pueblo y de compartir sus logros con las personas que allí viven.

"Me llena de felicidad cada vez que tengo la oportunidad de sentir el calor humano de la gente que me vio crecer, que me vio desde niño en las calles del pueblo donde andaba siempre. Sentir eso me deja sin palabras", afirmó el goleador.

Sobre su reciente participación en el Mundial de Rusia, Bacca aseguró que "solamente queda darle gracias a Dios y seguir por este camino".

"Queda mucho por recorrer, hay mucho Carlos Bacca en Europa y en la selección. Trabajaré siempre con la frente en alto y daré lo mejor de mí para conseguir todos los objetivos trazados", manifestó el artillero, que erró el último penalti de Colombia en la definición con Inglaterra en los octavos de final.

Por otra parte, el delantero del Villarreal invitó a todos los colombianos a disfrutar de Juegos Centroamericanos y del Caribe y manifestó que ojalá que su país "sea el mejor" en las justas