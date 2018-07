Fernando Gaviria: "Arriesgo para ganar, pero no he podido evitar la caída"

Fernando Gaviria no ha podido hacer historia como debutante en el Tour 2018 luchando por su segundo triunfo consecutivo al verse involucrado a dos kilómetros del final en una caída que, según explica, no pudo evitar y que le dejó sin opciones.

"Arriesgo para ganar, pero no he podido evitar la caída. No he sufrido ninguna herida y no tendrá consecuencias para los próximos días", explicó nada más cruzar la línea de meta de La Roche Sur Yon.

"El ciclismo es así, no sabes cuando te puedes caer. La etapa la he disputado al máximo porque el maillot amarillo no se tiene todos los días", afirmó.

No obstante, para el antioqueño el balance final no ha sido tan negativo al no haber sufrido lesiones y por ese motivo apuntó que estaba "contento".

Lo que no está dispuesto a abandonar por el momento es la lucha por el jersey verde de la regularidad: "En el sprint intermedio he sumado algunos puntos y voy a seguir ahí".

