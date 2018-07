Los niños atrapados en la cueva de Tailandia enviaron cartas a sus familias

Los 12 niños atrapados en una cueva de Tailandia desde hace 14 días enviaron cartas a sus familiares, mientras los equipos de rescate luchan para evacuarlos antes de la llegada de las lluvias que podrían inundar las cuevas.

Una de las cartas, de Bew, dice “No se preocupen, papá y mamá. Hace dos semanas que me fui pero volveré para ayudarlos en la tienda”; otro niño, Duanghphet escribió: "Estoy bien, pero hace un poco de frío aquí. No se preocupen por mí. No olviden prepararme una fiesta de cumpleaños".

El entrenador de los niños, Ekkapol Chantawong de 25 años, también envió una carta a los padres en la que dice: "Gracias por todo el apoyo moral, pido perdón a todos los padres".

Tras conocerse la carta del entrenador, ha iniciado el debate en Tailandia basado en críticas al joven por haber llevado a los niños a una cueva que podría inundarse por las constantes lluvias.