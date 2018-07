Alias ‘Manaba’ el primer extraditado luego de acudir a la JEP

El presidente, Juan Manuel Santos avaló la extradición del señalado narcotraficante colomboecuatoriano, Tomás Martínez Minota, alias ‘Manaba’, quien fue capturado desde el 2016 en el norte de Bogotá con Circular Roja de Interpol en su momento por narcotráfico y quien intentó incluso, según las evidencias ‘colarse’ en los listados de las Farc.

Martínez es acusado de liderar una organización dedicada al transporte de cocaína y controlar una de las mayores rutas de transporte marítimo de cocaína, desde el pacífico colombiano hacia países de Centroamérica.

Por este delito fue solicitado por el Gobierno de Estados Unidos, específicamente por la corte Distrital Este de Texas, por fabricación y distribución de Cocaína y concierto para distribuir estupefacientes.

En mayo de este año, la defensa de Martínez interpuso un recurso ante la Jurisdicción Especial para la Paz asegurando que era integrante de la extinta guerrilla de las Farc.

Luego de revisar el caso, la sección de revisión de Tribunal para la Paz rechazó la solicitud, luego de verificar que esta persona intentó incluso colarse en los listados de las Farc, pero fue excluida en el proceso de verificación que hizo la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

El nuevo Tribunal conceptuó entonces que no pertenecía al grupo guerrillero, no estaba acusado por las autoridades de serlo, ni tampoco era familiar en algún grado de algún ex combatiente del grupo armado ilegal.

Por esto, Tomas Martínez Minota, alias “Manaba” se convierte en la primera persona en ser extraditada, luego de pasar por la Justicia Especial para la Paz, según el aval que entregó en las últimas horas el propio presidente Santos.