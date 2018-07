"Eso también desgasta": Lyons pide que se le juzgue por un solo proceso

Este jueves inició el juicio contra el ex gobernador Alejandro Lyons en la Procuraduría por la adjudicación de convenios de cooperación para la ciencia y tecnología por valor de $85.700 millones. Pero, no se avanzó mucho dada a la petición del ex gobernador, quien solicito que se le juzgue por todo en un solo proceso.

“Que por lo menos acumulen esas investigaciones, en las que he aceptado los hechos para no tener que estar afrontando cuatro, cinco, tres investigaciones porque obviamente eso también me desgasta”, dijo Lyons.

El exgobernador, que habló mediante video conferencia desde Miami, afirmó que no se trata de evitar el trámite sino de unificarlo con los otros dos procesos que tiene abiertos y que tienen que ver con el manejo de regalías.

Entre ellos se encuentran los presuntos pagos por cerca de $5.000 millones por irregulares por terapia neurológicas a niños.