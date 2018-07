En una rueda de prensa dada en Medellín, el lateral colombiano Camilo Zúñiga anunció su retiro del fútbol profesional, luego de haber retornado a Nacional y competir en el último semestre con el cuadro antioqueño.

Los últimos años de Zúñiga no fueron los mejores, pues la falta de continuidad y las lesiones no le permitieron dar el máximo de su potencial, e incluso aseguró que su lesión en la rodilla derecha de la cual le costó recuperarse, no lo deja disfrutar de su profesión al máximo pues le genera dolor.

La carrera de Zúñiga fue bastante destacada, logrando vestir los colores de la Selección Colombia en varios torneos incluida la Copa Mundo de Brasil 2014, y compitiendo en el fútbol europeo durante varias temporadas.

Repase la carrera de Zúñiga desde su debut en el 2005:

Debutó con Atlético Nacional en el año 2005, y allí estuvo hasta el 2008, tiempo en el que alcanzó a disputar 95 partidos y anotar 9 goles.

Del cuadro antioqueño pasó al Siena de Italia, dónde pasó una temporada en la que jugó 28 encuentros.

En el 2009 dio el salto al Napoli, club en el que desarrolló gran parte de su carrera en Europa, estando hasta el año 2016; en este tiempo, disputó un total de 163 encuentros en los que marcó 4 anotaciones.

Después de jugar en el conjunto napolitano, pasó al Bologna, y allí estuvo una temporada en la que tan sólo jugó 9 partidos.

Emigró de Italia a Inglaterra en el 2016 para jugar con el Watford, y en este equipo disputó 21 partidos en los que le anotó un recordado gol al Manchester United.

Luego, tras un tiempo fuera de las canchas debido a las lesiones, retornó a Nacional para el presente año, en el que alcanzó a disputar 5 encuentros antes de anunciar su retiro.

Con la Selección Colombia: