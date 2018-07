¿Qué dicen los candidatos frente al muro en la frontera con EE.UU?

Uno de los temas más recurrentes durante la campaña a la presidencia de México es el de las relaciones con Estados Unidos y la posición frente al muro que busca construir el mandatario estadounidense, Donald Trump, en la frontera entre los dos países.

Trump ha señalado que ese proyecto para blindar el límite fronterizo e impedir el paso de inmigrantes de forma irregular será pagado por México. El tema ha generado controversia entre los habitantes y el actual presidente, Enrique Peña Nieto, reiteró en varias ocasiones que no será así, pidiendo al gobierno estadounidense tener más respeto por sus habitantes.

Una posición similar han mostrado los candidatos a la presidencia, quienes consideran que se debe imponer la soberanía de México y no permitir ese tipo de declaraciones por parte de Estados Unidos.

El líder de las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, dijo en varias ocasiones que no permitirá que se levante ese muro en su frontera, agregando que no considera que sea la forma adecuada de resolver los problemas de seguridad y de migración. A pesar de ser visto como un candidato más radical y de izquierda, AMLO, declaró que tendrá relaciones de respeto con Donald Trump y que intentará promover la buena convivencia a través de la diplomacia.

El conservador Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional, dejó claro durante su campaña que México no pagará por el muro en la frontera, asegurando que “no va a dar ni un solo centavo”. Al ser más cercano a las ideas de Trump, Anaya debió aclarar que no va a permitir que el gobierno de Estados Unidos domine sobre su país.

Anaya también dejó claro que no está de acuerdo con la militarización de la frontera, como lo ha venido haciendo Trump con algunos oficiales que mandó a diferentes estados. Afirmó que se trata de un “acto hostil”.

Por su parte el candidato del Partido Revolucionario Institucional, José Antonio Meade, declaró que “México tiene dignidad y soberanía”, por lo que nunca aceptaría pagar por el muro, como lo propone Trump. En ese sentido el oficialista ha dicho que el país creará su propio muro de “innovación y tecnología” que nadie pueda sobrepasar.