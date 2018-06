Santos no objetará la Ley de procedimiento de la JEP

Pese a que el presidente, Juan Manuel Santos no está de acuerdo con los artículos que fueron introducidos en el procedimiento de la Justicia Especial para la Paz por el uribismo, no presentará objeciones y sancionará la Ley en los próximos días.

Durante la celebración del Día del Funcionario Publicó, el jefe de Estado afirmó que, “se aprobaron dos articulo muy controvertidos claramente inconstitucionales esta ley como yo no puedo, el presidente no puede objetar artículos sino que tiene que objetar la ley o no objetarla, yo no la voy objetar”.

“Pero pasará al control de la Corte Constitucional que si puede poner artículos específicos bajo su lupa y declararlos inconstitucionales”, consideró.

De esta manera el presidente Santos explicó que la decisión quedará en manos de la Corte Constitucional, donde el gobierno espera que se eliminen los artículos que fueron introducidos por el Centro Democrático.