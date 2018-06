El presidente, Juan Manuel Santos considera que obstaculizar la implementación del Acuerdo Final de Paz con la Farc es un desacierto, así como expreso su preocupación por la incertidumbre de los excombatientes con la nueva administración de Iván Duque.

En entrevista con W Radio manifestó, “a mí lo que me preocupa en el fondo es lo que pueda estar sucediendo en la base de la guerrilla, ellos están nerviosos, me dicen que ya comienzan algunos a pensar en devolverse al monte, eso me preocupa”.