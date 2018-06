Pékerman: "No me pasa por la cabeza quedar eliminados, vinimos por más"

José Pékerman atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al compromiso decisivo de este jueves entre Senegal y Colombia, válido por la última fecha del Grupo H de la Copa del Mundo. El estratega argentino reconoció que será un duelo difícil, pero advirtió que la Selección vino a Rusia "por más".

"Contra Senegal es un partido decisivo y el triunfo es el que nos asegura la clasificación. El ánimo es fuerte y somos optimistas por lo que sucedió en el último juego", aseguró Pékerman y agregó: "Vinimos por más, no sería un buen resultado no pasar. No me pasa por la cabeza, hacemos todo lo posible para quedarnos".

Sobre la evolución de David Ospina y Abel Aguilar, jugadores que quedaron entre algodones luego del juego ante Polonia, el técnico informó: "David Ospina se ha recuperado, lo de Abel no es una lesión grave, en algunos días se tomará otra revisión. Para el partido contra Senegal debemos preservarlo".

De Crisitian Zapata, otro de los jugadores ausentes por molestias físicas, también se refirió: "Cristian (Zapata) va bien, en cualquier momento puede reaparecer. Sabemos todo lo que puede aportar en caso de ser necesario".

El técnico destacó el nivel del colectivo en el encuentro anterior, mostrándose satisfecho con todo su equipo: "Quedé convencido de todo el equipo, hicieron un gran partido por la Selección, fue lo que todos esperábamos".

Pékerman aseguró que para el duelo de este jueves no hay ningún equipo favorito y resaltó que tanto Senegal, Japón y Colombia ya han mostrado "sus armas" en los primeros dos juegos.

Finalmente, el técnico argentino destacó el respaldo de la afición colombiana en Rusia y reiteró que esperan darle una alegría más: "Es una maravilla como la gente acompaña a su Selección. Es muy generosa la gente de Colombia, ama a su Selección. Nos duele cuando no podemos darle satisfacciones a esa afición colombiana y celebramos mucho los triunfos cuando podemos hacerlo".

El compromiso decisivo entre la Selección y el conjunto africano se llevará a cabo este jueves, a las 9:00AM hora colombiana, en el estadio Cosmos Arena de Samara, a esa misma hora se estarán enfrentando Japón y Polonia.