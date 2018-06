No todo es malo, colombianos rescatan a ruso a punto de morir ahogado

Luego de los escándalos protagonizados por hinchas de la tricolor, queda demostrado que ¡no todo es malo!, y que también existen hinchas que dejan en alto el nombre de los colombianos con su solidaridad.

Muestra de lo anterior, son tres acompañantes de la tricolor en el Mundial Rusia 2018 que ayudaron a un ciudadano ruso, evitando que muriera ahogado en un río de la ciudad de Kazán, la casa de la selección Colombia en el evento mundialista.

Al parecer, el ciudadano de origen ruso decidió darse un 'chapuzón', en el helado río que atraviesa la ciudad, ya que presuntamente se encontraba en alto estado de embriaguez, y minutos después y tras varios intentos para salir del agua no lo logro; momento en que un grupo de colombianos que transitaban por la zona, se percataron de la escena y se acercaron para ayudar al europeo.

En el video, dado a conocer a través de las redes sociales, se observa como uno de los colombianos viola la baranda de protección, sujetado de una aparente soga para auxiliar al hombre, y momentos después se ve el acto de agradecimiento del ruso, quien afirma ‘I love you, thank you very much’. También se acerca otro ciudadano afirma que: ‘le gusta Colombia’.