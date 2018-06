"Usted está equivocado", le dijo Santos a Duque sobre la JEP

El presidente Juan Manuel Santos aseguró que ya no hay excusa para no votar los protocolos de procedimiento de la Justicia Especial para la Paz en el Senado.

“Me reuní con el presidente electo, me dijo tengo dudas, no entiendo por que reglamentar una ley que no existe. Yo le dije creo que usted está equivocado, no se está reglamentando la ley estatutaria, se está reglamentando el artículo 12 del acto legislativo que ya tiene bendición constitucional”, dijo Santos desde Guapí, Cauca.

El mandatario saliente aseguró que le propuso al presidente electo llamar al presidente de la Corte Constitucional.

“Me dijo llámelo usted y le hace la consulta y el presidente de la Corte Constitucional me dijo de forma clara y tajante, no entendemos ese argumento de que no se pueda aprobar la reglamentación de la JEP porque lo hemos dado la bendición constitucional a la ley estatutaria, que nada tiene que ver lo uno con lo otro. Se lo dijo personalmente el presidente de la corte al propio doctor Duque”, explicó Santos.

El jefe de Estado señaló que durante el encuentro el nuevo presidente de la República le manifestó otras dudas frente a la implementación del acuerdo de paz con la Farc.

“Que quiere una sala especial en materia de juzgamiento para los militares en la justicia transicional, que quiere cambiar las reglas de participación política de miembros de las Farc que están acusados y pueden ser condenados por crímenes de guerra y de lesa humanidad”.

Agrego: “Yo le dije tiene todo el derecho a tener esas dudas, esta paz nos va a permitir discutir las diferencias, pero esos temas son temas que requerirían una reforma constitucional para cambiarlos inclusive en el caso de los militares ellos no quieren eso porque eso los expone a la Corte Penal Internacional. Todo eso se puede discutir y cualquier modificación que sea consensuada que mejore los acuerdos bienvenidos sea” reveló Santos.

El presidente Santos ordenó al ministro de Interior que inicie conversación con el Centro Democrático para avanzar en la agenda legislativa del Gobierno durante las sesiones extras convocadas desde el 21 de junio hasta el 3 de julio.