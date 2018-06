Santos: "Espero que Duque no se deje manipular y Uribe le deje gobernar"

El presidente Juan Manuel Santos, en entrevista con la Agencia Efe en Bogotá, se refirió al encuentro que sostuvo con el presidente electo Iván Duque y la eventual injerencia que tenga el expresidente Álvaro Uribe como líder del Centro Democrático.

"Espero que el presidente electo sea quien tome las decisiones, quien gobierne y que no se deje manipular o manosear o influir. Los presidentes deben ser totalmente autónomos en sus decisiones y que nadie los presione, nadie los obligue a ser una u otra cosa que no sea en plena consciencia del presidente", dijo Santos

Frente al tema agregó: "No sé realmente a estas alturas qué va a hacer el ex presidente Uribe. Esperaría que dejara gobernar al presidente electo sin interferencias".

El mandatario que abandonará su cargo el próximo 7 de agosto aconsejo a Duque: "tiene cuatro años, es poco tiempo. No se enrede en temas que le van a quitar mucho de ese tiempo que le pueden quitar gobernabilidad, escoja sus temas prioritarios y sáquelos adelante"

Frente al futuro de la implementación del acuerdo de paz alcanzado con la Farc, se mostró tranquilo y considero que no va a correr riesgos en el próximo gobierno.

" El presidente electo me ha ratificado que va a continuar con el proceso de paz. Ahí no hay mucho margen de maniobra. La Constitución es muy clara, los fallos de la Corte Constitucional también, los acuerdos son muy claros y esto no tiene reversa. Yo le dije, y él me expresó que si hay algunos cambios que mejoren los acuerdos pues se hacen, pero tiene que ser de manera consensuada".

A su vez, sobre los diálogos con el ELN señaló que espera dejar un cese al fuego o un acuerdo marco con esa guerrilla, lo que considera un "camino despejado" para su sucesor.