Alfredo Ramos se disculpa por el “madrazo” a Claudia López

En 2007 denuncié a Alfredo Ramos Botero por parapolitica. En 2013 lo capturaron y hay proyecto de fallo condenándolo. Su hijo me ha calumniado y demandado sistemáticamente por eso. Entiendo su dolor de hijo, pero con insultarme y a mi madre los hechos no cambian. Qué más me hará? pic.twitter.com/O644oIwLKA