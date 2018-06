Gobierno Santos mantiene decisión de No implementar fracking: MinAmbiente

El ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, reiteró que en el país no se hace fracking, y que en el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos no se dará vía a este tipo de proyectos en los cuales se utiliza el fracturamiento hidráulico.

La fracturación hidráulica es una técnica que permite extraer hidrocarburos no convencionales que se encuentra literalmente atrapado en capas de roca, a gran profundidad.

Vea también: Polémica por exploración sísmica de multinacional polaca en Boyacá

“Hasta que no estemos seguros que esa actividad se puede hacer con todas las medidas necesarias para proteger el agua de los colombianos, los acuíferos, los depósitos de agua subterránea, y que podamos tener fortalecida la Anla (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) y buenos sistemas de monitoreo, el país no va avanzar en esa senda al menos en este Gobierno”, afirmó el funcionario.

Según Murillo, tras el debate político “comienzan a decir impresiones para ganar votos y con lo ambiental no se puede jugar, es el futuro de todos nosotros. En el país no se hace fracking, y hemos estado en moratoria de avanzar en esa tecnología de explotación de yacimientos no convencionales desde el año 2014”.

Vea también: Aprueban Hoja de ruta de protección y recuperación del agua en Colombia

Finalmente, el jefe de la cartera de Ambiente, enfatizó que esa decisión la tendría que tomar un próximo gobierno, “porque nosotros hemos sido muy serios y muy cuidadosos en lo que tiene que ver con la discusión de este tema, no para usarlo con fines políticos sino para que el país lo pueda revisar bien”.

De otro lado, los movimientos ambientalistas denuncian que entre los principales riesgos de esta práctica se resaltan la contaminación del agua tanto por los aditivos químicos y por las fugas de metano.