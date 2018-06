Crece indignación por separación de familias en frontera EE.UU.- México

La separación de cerca de 2.000 menores de edad de sus padres desde el mes de abril cuando estos intentaban cruzar la frontera entre México y Estados Unidos de forma ilegal y los videos de los niños en diferentes albergues han aumentado la polémica contra el gobierno de Donald Trump.

Congresistas demócratas e incluso de la propia bancada de Trump en el Partido Republicano han levantado su voz para pedir el fin de esa política de cero tolerancia contra los inmigrantes.

A esa petición se sumaron los fiscales generales de 21 estados quienes enviaron una carta a la secretaria de Seguridad Interior Kirsten Nielsen, calificando la medida como inhumana pero además cuestionando que puede ser una violación a los derechos de los menores y a los principios constitucionales.

Mientras el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció que demandará al gobierno federal por violar los derechos de las familias al separarlas. Agregó que los niños “están siendo usados como moneda de cambio ante el Congreso”.

El gobierno de México dijo que la política es “inhumana y cruel” y no se quedará indiferente. "El Gobierno mexicano no promueve la ilegalidad, la migración ilegal. Sin embargo, por convicción y por obligación constitucional y legal no podremos permanecer indiferentes ante una situación inhumana y cruel", señaló su canciller, Luis Videgaray.

Los gobiernos de Guatemala y Canadá también cuestionaron la medida de separación y se declararon consternados por las imágenes provenientes de los albergues.