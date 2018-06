Uruguay enfrentará a Arabia Saudita en busca de la clasificación a octavos

Después de sufrir para ganar a Egipto (0-1) con un gol agónico de José María Giménez, Uruguay intentará este miércoles dar paso y medio a los octavos de final con una victoria ante Arabia Saudita en la que Luis Suárez, después de las críticas que recibió en su estreno, quiere redimirse.

Suárez reconoció que no estuvo a la altura, pero no pudo evitar una catarata de críticas a la que se unió algún nombre ilustre como el del exfutbolista inglés Gary Lineker, que se mofó del jugador charrúa: "Salah (no participó en el partido por lesión) jugó mejor que Luis Suárez", escribió en su cuenta personal de Twitter.

Suárez estará acompañado de un grupo compacto en el que volverá a estar presente su columna vertebral. Delante, jugará junto a Edinson Cavani, que también se fue de vacío ante Egipto después de chocar contra un paradón de El Shenawy y con el palo de su meta.

El técnico Óscar Washington Tabárez tendrá que exprimir su cerebro para solucionar las únicas dudas que tiene en su cabeza. El 'Maestro' tendrá que decidir si mantiene su línea del centro del campo repleta de jóvenes promesas como Nahitan Nández, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur y Giorgian De Arrascaeta, o hace algún cambio para dotar de más electricidad a su medular.

Mientras, en Arabia Saudita andan las aguas revueltas tras el varapalo recibido en el partido inaugural en el que cayeron estrepitosamente ante los anfitriones (5-0).

La conclusión de que a la selección 'Charrúa' no se le puede ganar sólo con posesión es evidente. Si los pupilos de Pizzi no defienden juntos y tienen mordiente en ataque no tienen nada que hacer y quedarán apeados ya al segundo partido.

Como curiosidad, el preparador físico de los 'Halcones Verdes', Alejandro Richino, es de origen uruguayo.





- Alineaciones probables:

Uruguay: Muslera; Varela, Godín, Giménez, Vecino; Carlos Sánchez, Bentancur, Vecino, "Cebolla" Rodríguez; Cavani y Luis Suárez. Entrenador: Óscar Washington Tabárez.

Arabia Saudita: Al-Mamuaiouf; Al Shahrani, Hawsawi, Othman, Alburayk; Al-Sehri, Otayf, Al-Faraj, Al-Jassim, Al Dawsari; y Al Sahlaw. Entrenador: Juan Antonio Pizzi.

- Árbitro: Clément Turpin (Francia).

- Estadio: Rostov Arena.

- Hora: 10:00 de la mañana, hora de Colombia.