En firme investidura de senador Álvaro Uribe

El Consejo de Estado negó la demanda del abogado Nixon Torres, quien había solicitado que la pérdida de investidura para el senador Uribe, argumentando que había incurrido en violación a la ley al no acudir a las sesiones del Congreso cuando se tramitaban las normas para los acuerdos de paz.

El demandante había invocado invocó que Uribe no asistió en un mismo período a seis reuniones plenaria las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura.

Torres invocó el artículo 183 numeral 2 de la Constitución Política, relacionado con la inasistencia del congresista “en un mismo periodo de sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura”.

El Consejo de Estado encontró que de las veinte sesiones cuestionadas por Torres, está debidamente justificada la inasistencia a diez sesiones plenarias, de acuerdo con las excusas aceptadas y permisos concedidos por el Senado de la República.

Además, que el Senador Uribe Vélez dejó de asistir a cinco sesiones que no eran plenarias y a dos sesiones plenarias en las que no se votaron proyectos de ley, acto legislativo ni mociones de censura. Es decir, que estas inasistencias no tienen relevancia frente a la causal de pérdida investidura que se alega.