Ley de perdón y olvido para dineros del narcotráfico plantea Ricardo Ortega

El exdirector de la Dian, Juan Ricardo Ortega, planteó la necesidad que en el país se comience a evaluar con seriedad la posibilidad de adoptar una ley que permita un perdón y olvido para los dineros del narcotráfico.

Manifestó que no ve otra alternativa, teniendo en cuenta la bonanza que se viene presentando con el narcotráfico que le permite una capacidad de corrupción enorme.

“Hasta que no se logre una estrategia nacional de frenar el narcotráfico y eso para mí es frenar la plata del lavado, creo que es muy difícil, porque cuando a usted le pagan sobornos de 18 millones de dólares en un año, es difícil seleccionar el personal en la Dian que esté dispuesto a arriesgar su vida”, manifestó a Caracol Radio.

Añadió que Colombia no aguanta 50 años de narcotráfico, que usted levante todos los tapetes y que se vea todo lo que hay debajo eso es insoportable.

“Creo que va a tocar decir cortemos, ya las Farc no están ahí generando mil ilegalidades, hay una capacidad del Estado que ha mejorado en muchas dimensiones, pues no nos enfoquemos en perseguir el pasado, garanticemos que hacia el futuro ciertas cosas no sucedan”, subrayó.

El exdirector de la Dian estimó que la discusión es viable y que se podría dar en el país como ha ocurrido en algún momento en muchas sociedades del mundo.

Por ello, consideró que lo ideal es una ley de perdón y olvido y arrancar de cero, porque no ve otra alternativa.