Vetan ingreso a Colombia a observadora española que apoyó a Petro

Fuentes del Gobierno confirmaron a Caracol Radio que el Gobierno colombiano sancionó a la observadora internacional española, Lorena Ruiz-Huerta, luego de que el Consejo Nacional Electoral le revocara la credencial por apoyar públicamente al candidato a la presidencia, Gustavo Petro, violando el principio de imparcialidad.

Según las fuentes consultadas se inició una Actuación Administrativa por este incidente, donde las autoridades de Migración Colombia identificaron información falsa entregada al momento de su ingreso.

Muchas felicidades a @petrogustavo y @ColombiaHumana_ por el magnífico resultado. No ha sido posible la victoria, pero en Colombia hay una alternativa en construcción a la hegemonía política de la derecha, que jugará un papel clave en el futuro de Latinoamérica. ¡Si se puede! pic.twitter.com/SGfIHret4l — Lorena Ruiz-Huerta (@LorenaRuiz_H) 18 de junio de 2018

Al entrar al país, como Ruiz-Huerta no era observadora internacional certificado, afirmó que ingresaba para un evento académico, situación que no se pudo constatar no se registró.

Así mismo, reportó que se alojaría en el Hotel Marriot, sin embargo, al hacer el seguimiento se identificó que no estaba en alguna de las instalaciones de la firma y aún se verifica en donde se quedó realmente.

Lo anterior, sumado a la presunta participación irregular de un extranjero en política llevó a la autoridad migratoria a decretar la sanción para prohibirle su ingreso a Colombia en los próximos 5 años, que le será notificada este mismo lunes.

Así mismo, se tomó la decisión, a futuro y luego del veto, de que Ruiz-Huerta solo podrá ingresar al país con Visa, teniendo en cuenta que actualmente los ciudadanos españoles no requieren este requisito para duraciones cortas en Colombia.