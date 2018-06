No habría elementos suficientes para una intervención en Medimás

Luego de la petición del procurador Fernando Carrillo a la Superintendencia de Salud para que la EPS Medimás sea intervenida, tras las supuestas fallas administrativas, financieras y en los servicios de salud para sus más de 4 millones de usuarios, todavía no habría elementos suficientes para esta medida.

Primero, porque los resultados de la auditoría de la Contraloría no contienen hallazgos fiscales. El ente de control detalló supuestas irregularidades en asuntos administrativos referentes a la legalización de anticipos y la documentación adecuada de contratos.

Según el ente de control, Medimás habría realizado giros por $718.623 millones que estaban destinados a la prestación del servicio de salud de sus afiliados, a favor de diferentes proveedores médicos sin la existencia de los soportes legales.

Sin embargo, lo que sí llama la atención es la discusión legal, sobre los límites de integración vertical y el cumplimiento estricto del contrato de venta. Pero, este punto, tampoco justificaría una intervención, según expertos del gremio de las EPS consultados por Caracol Radio.

En este sentido, Luis Fernando Cruz, superintendente de Salud, aseguró el pasado viernes que, gran parte de las cifras entregadas por los organismos de control, fueron suministradas por la misma Superintendencia.

Agregó que desde la entidad se ha actuado en defensa de los derechos de los usuarios, por lo que a finales 2017, se impusieron dos sanciones: una de alrededor de $1.100 millones y otra que está en primera instancia por $2.300 millones.

Entre tanto, el funcionario indicó que Medimás está “bajo medida de vigilancia especial, se instaló un contralor, quien se ha encargado de hacer la vigilancia desde dentro de la EPS”.

Ante la solución planteada por la Procuraduría, que si en máximo seis meses no ha resuelto la problemática al interior de la entidad prestadora de salud, se debe iniciar el proceso de liquidación, los expertos consideran que anuncio está generando un pánico, que podría terminar en una crisis de desconfianza para contratar con la EPS que terminará afectando a los mismos usuarios.

Finalmente, sostienen que para que el remedio no sea peor que la enfermedad, Medimás requiere estabilidad. “Esta EPS tiene dos investigaciones de la Supersalud, pero también vienen en un proceso de mejora porque así se evidencia en sus informes.

“Las intervenciones de la Supersalud no han sido exitosas en este tipo de entidades grandes, intervenir no es la solución”, mencionó un alto dirigente de una entidad de salud que pidió no ser mencionado.