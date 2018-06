Iván Cepeda: Nuevo Gobierno no puede desconocer avances de paz con ELN

El senador del Polo Democrático Iván Cepeda estuvo en La Habana, Cuba, en estos últimos días del quinto ciclo de paz en donde se esperaba pactar el cese al fuego bilateral, pero que a última hora no se concretó.

Cepeda quien asistió en calidad de facilitador a la isla, explicó que hubo avances importantes para concretar esa medida en la siguiente ronda que empezará el 25 de junio y en diálogo con Caracol Radio hizo un llamado al Gobierno que llegue el 7 de agosto a la Casa de Nariño para que respete los avances de la negociación.

Caracol Radio: ¿Por qué no se logró pactar el cese al fuego bilateral?

Iván Cepeda: Bueno lo primero que hay que destacares la voluntad de paz que tienen las delegaciones porque hicieron grandes esfuerzos y se lograron aproximaciones fundamentales en puntos específicos y decisivos para pactar el alto al fuego y un marco de referencia para la participación social y ciudadana en los diálogos. Aún falta precisar algunos asuntos y por eso las delegaciones, de manera responsable, decidieron aplazar unos días la implementación para tener todo definido para cuando se haga el anuncio al país.

C.R.:¿Esto quiere decir que en el sexto ciclo de paz que empezará el 25 de junio se pactará nuevamente el cese al fuego bilateral?

I.C.: Eso es lo que hemos entendido con las decisiones que han tomado el Gobierno y el ELN, vemos que hay plena disposición para ello así que en estos días de la tregua unilateral por la segunda vuelta, se aprovechará el tiempo para afinar las posiciones y el 25 cuando se encuentren de nuevo se avanzará rápidamente para poder pactar el alto al fuego.

C.R.: A La Habana fueron enviados varios refuerzos en estos últimos días de trabajo para poder pactar el cese al fuego que finalmente no se logró… ¿Se puede hablar de un fracaso?

I.C.: Lo primero que hay que decir es que Gustavo Bell y toda la delegación del Gobierno ha cumplido un excelente trabajo y eso se debe reconocer. Pero en estos casos cuando hay puntos sensibles lo que ha primado, por voluntad del ejecutivo, es reforzar ese trabajo con personas que tienen experiencia en esa materia, pero una negociación es un proceso complejo que requiere de avances sólidos y en pocos días no se pueden solucionar diferencias así que no hay ningún fracaso ni pérdida de tiempo en esta labor que se ha hecho. Por el contrario hay avances significativos.

C.R.: Estamos en medio de una campaña presidencial y uno de los aspirantes ha dicho que así se implemente el cese al fuego romperá con los diálogos... ¿Qué sentido tiene pactar esta medida con un Gobierno que está de salida si habrá cambio el 7 de agosto?

I.C.: Bueno un alto al fuego, lo demostró la medida que se pactó entre octubre y enero de este año, ahora vidas humanas y la destrucción de los recursos naturales del país. Así que es una medida absolutamente significativa y de mucho beneficio para Colombia, el nuevo presidente tendrá que entender esa responsabilidad que asume porque romper este proceso en el que ya hay acuerdos y una solución política para acabar con el conflicto sería un error muy grande y por eso hacemos un llamado a quien llegue a la Casa de Nariño para que respete la negociación y no rompa un cese al fuego.

C.R.:Y el ELN está dispuesto a seguir negociando con Iván Duque o Gustavo Petro…

I.C.: Sí, han dicho que esperarán en la mesa a conocer quién será el nuevo presidente y que tienen toda la disposición de seguir negociando como se ha hecho con el Gobierno del presidente Santos.

C.R.: Usted lleva varios años trabajando por la paz de Colombia desde distintos escenarios y como facilitador… ¿Si Iván Duque fuera el nuevo presidente, trabajaría en un contacto del nuevo Gobierno con el ELN?

I.C.: Si eventualmente eso pasa y si ese Gobierno lo acepta lo haría sin ningún problema porque soy un trabajador de la paz y sea cual sea la posición que deba asumir lo hará. Puede ser como facilitador o de defensor de la paz y allí estaré. Si se rompe el diálogo con el ELN habrá que pensar en un nuevo diálogo porque para acabar el conflicto no hay otra salida distinta a la negociada.

C.R.: Las negociaciones con el ELN llevan 19 meses y no se ha visto un avance significativo o, por lo menos, no se ha hecho público… ¿Si hay avances reales en la mesa?

I.C.: Sí, yo creo que hay un diseño sólido para la participación social y ese no es un menor asunto porque resulta ser un asunto medular en estas conversaciones porque el ELN ha dicho que la diferencia de este proceso con el de la Farc es que esa participación define los temas esenciales y los acuerdos, así que no se ha perdido el tiempo y hay muchos diseños pactados y pronto habrá noticias. Lo cierto es que el nuevo Gobierno tiene que ser responsable porque no puede patear la mesa y desconocer todos los avances.